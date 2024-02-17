Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині браконьєри наловили риби на сотні тисяч гривень arrow

На Одещині браконьєри наловили риби на сотні тисяч гривень

17 лютого 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині браконьєри наловили риби на сотні тисяч гривень
Правоохоронці виявили браконьєрів. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині правоохоронці затримали двох браконьєрів з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловіки займалися в  затоці Дністровського лиману. 

Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Деталі злочинної діяльності 

За інформацією, двоє чоловіків  здійснювали незаконне рибальство на човні типу "Каюк". При собі у них були заборонені знаряддя лову – ліскові сітки. Браконьєри встигли виловили понад сім десятків рибин різних видів: окунь, короп, лящ та карась. Вилов мав реалізуватись на місцевому ринку. 

На Одещині браконьєри наловили риби на сотні тисяч гривень - фото 1
Човен на якому здійснювали незаконний вилов риби. Фото: Нацполіція. 

Яке покарання

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває. 

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, з початку 2024 року в Одеській області викрили понад 100 порушень рибної ловлі. Своїми діями браконьєри завдали державі 2,6 мільйона гривень збитків.

Також ми писали, що в Ізмаїльському районі правоохоронці викрили браконьєра. Чоловік займався незаконним виловом риби на озері Катлабуг.

Додамо, в Одеській області викрили на водоймах трьох браконьєрів. Злочинці ловили рибу на Озерах Путрине та Ялпуг.

Одеса
Одеська область
браконьєри
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

Актуальне по темі