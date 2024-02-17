На Одещині браконьєри наловили риби на сотні тисяч гривень

Правоохоронці виявили браконьєрів. Фото: Нацполіція

На Одещині правоохоронці затримали двох браконьєрів з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловіки займалися в затоці Дністровського лиману.

Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Деталі злочинної діяльності

За інформацією, двоє чоловіків здійснювали незаконне рибальство на човні типу "Каюк". При собі у них були заборонені знаряддя лову – ліскові сітки. Браконьєри встигли виловили понад сім десятків рибин різних видів: окунь, короп, лящ та карась. Вилов мав реалізуватись на місцевому ринку.

Човен на якому здійснювали незаконний вилов риби. Фото: Нацполіція.

Яке покарання

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, з початку 2024 року в Одеській області викрили понад 100 порушень рибної ловлі. Своїми діями браконьєри завдали державі 2,6 мільйона гривень збитків.

Також ми писали, що в Ізмаїльському районі правоохоронці викрили браконьєра. Чоловік займався незаконним виловом риби на озері Катлабуг.

Додамо, в Одеській області викрили на водоймах трьох браконьєрів. Злочинці ловили рибу на Озерах Путрине та Ялпуг.