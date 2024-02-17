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В Одесской области браконьеры наловили рыбы на сотни тысяч гривен

17 февраля 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области браконьеры наловили рыбы на сотни тысяч гривен
Правоохранители обнаружили браконьеров. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области правоохранители задержали двух браконьеров с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчины занимались в заливе Днестровского лимана.

Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Детали преступной деятельности

По информации, двое мужчин совершали незаконное рыболовство на лодке типа "Каюк". При себе у них были запрещены орудия лова – лесные сетки. Браконьеры успели выловить более семи десятков рыб разных видов: окунь, карп, лещ и карась. Вылов должен был реализоваться на местном рынке.

В Одесской области браконьеры наловили рыбы на сотни тысяч гривен - фото 1
Лодка на которой совершали незаконный лов рыбы. Фото: Нацполиция.

Какое наказание

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, с начала 2024 года в Одесской области разоблачили более 100 нарушений рыбной ловли. Своими действиями браконьеры нанесли государству 2,6 миллиона гривен ущерба.

Также мы писали, что в Измаильском районе правоохранители разоблачили браконьера. Мужчина занимался незаконным отловом рыбы на озере Катлабуг.

Добавим, в Одесской области разоблачили на водоемах трех браконьеров. Преступники ловили рыбу на Озерах Путрине и Ялпуге.

Одесса
Одесская область
браконьеры
Одесская ОГА
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