В Одесской области браконьеры наловили рыбы на сотни тысяч гривен

Правоохранители обнаружили браконьеров. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители задержали двух браконьеров с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчины занимались в заливе Днестровского лимана.

Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Детали преступной деятельности

По информации, двое мужчин совершали незаконное рыболовство на лодке типа "Каюк". При себе у них были запрещены орудия лова – лесные сетки. Браконьеры успели выловить более семи десятков рыб разных видов: окунь, карп, лещ и карась. Вылов должен был реализоваться на местном рынке.

Лодка на которой совершали незаконный лов рыбы. Фото: Нацполиция.

Какое наказание

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, с начала 2024 года в Одесской области разоблачили более 100 нарушений рыбной ловли. Своими действиями браконьеры нанесли государству 2,6 миллиона гривен ущерба.

Также мы писали, что в Измаильском районе правоохранители разоблачили браконьера. Мужчина занимался незаконным отловом рыбы на озере Катлабуг.

Добавим, в Одесской области разоблачили на водоемах трех браконьеров. Преступники ловили рыбу на Озерах Путрине и Ялпуге.