В Одесской области браконьеры наловили рыбы на сотни тысяч гривен
В Одесской области правоохранители задержали двух браконьеров с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчины занимались в заливе Днестровского лимана.
Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Детали преступной деятельности
По информации, двое мужчин совершали незаконное рыболовство на лодке типа "Каюк". При себе у них были запрещены орудия лова – лесные сетки. Браконьеры успели выловить более семи десятков рыб разных видов: окунь, карп, лещ и карась. Вылов должен был реализоваться на местном рынке.
Какое наказание
Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Другие случаи браконьерства в Одесской области
Напомним, с начала 2024 года в Одесской области разоблачили более 100 нарушений рыбной ловли. Своими действиями браконьеры нанесли государству 2,6 миллиона гривен ущерба.
Также мы писали, что в Измаильском районе правоохранители разоблачили браконьера. Мужчина занимался незаконным отловом рыбы на озере Катлабуг.
Добавим, в Одесской области разоблачили на водоемах трех браконьеров. Преступники ловили рыбу на Озерах Путрине и Ялпуге.
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