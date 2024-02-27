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Наловив риби майже на 120 тисяч гривень — у Миколаєві затримали браконьєра

27 лютого 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Наловив риби майже на 120 тисяч гривень — у Миколаєві затримали браконьєра
Виловлені сріблясті карасі. Фото: Державна екологічна інспекція.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Миколаївщині викрили браконьєра, який незаконно виловлював рибу забороненим знаряддям. Чоловік завдав шкоди державі на суму 117 тисяч гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.

Деталі злочину

У Миколаєві біля Аляудського мосту чоловік незаконно виловив з Інгулу 74 особини  сріблястого карася. Браконьєр використовував заборонений способ вилову — багріння, небезпечне тим, що більша частина риби, яка потрапляє на нього, зривається та гине від ран.

Яке покарання загрожує

Інспекторами складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Чоловіку загрожує накладення штрафу до 680 гривень з конфіскацією знарядь.

Інші випадки браконьєрства

Нагадаємо, на Одещині виявили порушників, які займались браконьєрством. Зловмисники завдали збитків державі майже на 870 тисяч гривень.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці затримали  двох браконьєрів з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловіки займалися в затоці Дністровського лиману. 

Додамо, з початку 2024 року в Одеській області викрили понад 100 порушень рибної ловлі. Своїми діями браконьєри завдали державі 2,6 мільйона гривень збитків.

Одеса
Миколаїв
вилов риби
браконьєри
Новини Одеси
екологія
риба

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