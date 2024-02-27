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Наловил рыбы почти на 120 тысяч гривен — в Николаеве задержали браконьера

27 февраля 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Наловил рыбы почти на 120 тысяч гривен — в Николаеве задержали браконьера
Выловленные серебристые караси. Фото: Государственная экологическая инспекция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаевской области разоблачили браконьера, который незаконно вылавливал рыбу запрещенным орудием. Мужчина нанес ущерб государству на сумму 117 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции.

Детали преступления

В Николаеве возле Аляудского моста мужчина незаконно выловил из Ингула 74 особи серебристого карася. Браконьер использовал запрещенный способ отлова — багрение, опасное тем, что большая часть попадающей на него рыбы срывается и погибает от ран.

Какое наказание грозит

Инспекторами составлен административный протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Мужчине грозит наложение штрафа до 680 гривен с конфискацией орудий.

Другие случаи браконьерства

Напомним, в Одесской области обнаружили нарушителей, которые занимались браконьерством. Злоумышленники нанесли ущерб государству почти на 870 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали двух браконьеров с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчины занимались в заливе Днестровского лимана.

С начала 2024 года в Одесской области разоблачили более 100 нарушений рыбной ловли. Своими действиями браконьеры нанесли государству 2,6 миллиона гривен ущерба.

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