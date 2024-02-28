Не ТЦК, а инспекция — в Одесском автобусе обнаружили 40 кг рыбы

Незаконно приобретенные щуки. Фото: Государственная экологическая инспекция

На международной трассе М-15 была проведена проверка рейсового автобуса. В ходе осмотра инспекторы обнаружили и изъяли 40 кг незаконно приобретенной щуки.



Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Детали инцидента

На 237-м километре трассы М-15 сообщения Одесса — Рени государственные инспекторы по охране окружающей среды остановили рейсовый автобус. Совместно с полицейскими измаильского отделения они провели обыск в транспорте и обнаружили в багажном отделении 40 килограммов икристой щуки.

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Запрет на отлов щуки

Напомним, что с 15 февраля по 31 марта включительно в Одесской области устанавливается запрет на любительский отлов щуки. На рыбаков, нарушающих правила, налагается штраф от 340 до 680 грн и дополнительно начисляются убытки. За один экземпляр незаконно выловленной щуки придется заплатить 3468 грн.

Также мы писали, что в Николаевской области разоблачили браконьера, который незаконно вылавливал рыбу запрещенным орудием. Мужчина нанес ущерб государству на сумму 117 тысяч гривен.

Добавим, что в Одесской области обнаружили нарушителей, которые занимались браконьерством. Сетями и электроудочками злоумышленники наловили почти 250 раков и более двух десятков разных видов рыб на 870 тысяч гривен.