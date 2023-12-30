Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На утримання траси Одеса — Київ витратять понад 800 мільйонів — ProZorro arrow

На утримання траси Одеса — Київ витратять понад 800 мільйонів — ProZorro

30 грудня 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На утримання траси Одеса — Київ витратять понад 800 мільйонів — ProZorro
Траса Одеса — Київ. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вартість послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ-Одеса оцінили у понад 800 мільйона гривень. Відповідний тендер оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Що відомо про закупівлю

Планується експлуатаційне утримання автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса, на відрізку — км 274+435 — км 466+700. Пропозиції від учасників прийматимуть до 12 січня. Початок аукціону — 16 грудня, роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року. Загальна сума закупівлі — 857 458 939 грн.

Що планують зробити

  • Укріплення узбіч, укосів та розділювальних смуг
  • Відновлення водовідведення з поверхні дорожнього одягу та земляного полотна
  • Очищення від сторонніх предметів, бруду та сміття
  • Садіння, догляд та видалення зелених насаджень, скошування трави
  • Відновлення зношеного верхнього шару покриття  на окремих ділянках автомобільних доріг 
  • Прибирання сторонніх предметів з проїзної частини та очищення її від бруду, пилу та сміття
  • Ліквідація пошкоджень елементів мостів
  • Відновлення та обслуговування інженерного облаштування, зокрема тротуарів, велосипедних доріжок, шумозахисних споруд та протизасліплювальних пристроїв
  • Забезпечення функціонування зовнішнього 

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, у селі Холодна Балка, що на Одещині, відремонтують меморіал загиблим воїнам. На роботи виділили понад мільйон гривень. Ремонт планують закінчити до нового року, а гроші візьмуть з місцевого бюджету. 

Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень. 

Додамо, в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

18 грудня 2023

11:54 Мудрик і Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не Челсі

Актуальне по темі