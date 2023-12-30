На утримання траси Одеса — Київ витратять понад 800 мільйонів — ProZorro
Вартість послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ-Одеса оцінили у понад 800 мільйона гривень. Відповідний тендер оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Що відомо про закупівлю
Планується експлуатаційне утримання автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса, на відрізку — км 274+435 — км 466+700. Пропозиції від учасників прийматимуть до 12 січня. Початок аукціону — 16 грудня, роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року. Загальна сума закупівлі — 857 458 939 грн.
Що планують зробити
- Укріплення узбіч, укосів та розділювальних смуг
- Відновлення водовідведення з поверхні дорожнього одягу та земляного полотна
- Очищення від сторонніх предметів, бруду та сміття
- Садіння, догляд та видалення зелених насаджень, скошування трави
- Відновлення зношеного верхнього шару покриття на окремих ділянках автомобільних доріг
- Прибирання сторонніх предметів з проїзної частини та очищення її від бруду, пилу та сміття
- Ліквідація пошкоджень елементів мостів
- Відновлення та обслуговування інженерного облаштування, зокрема тротуарів, велосипедних доріжок, шумозахисних споруд та протизасліплювальних пристроїв
- Забезпечення функціонування зовнішнього
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Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень.
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