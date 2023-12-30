На утримання траси Одеса — Київ витратять понад 800 мільйонів — ProZorro

Траса Одеса — Київ. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Вартість послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ-Одеса оцінили у понад 800 мільйона гривень. Відповідний тендер оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про закупівлю

Планується експлуатаційне утримання автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса, на відрізку — км 274+435 — км 466+700. Пропозиції від учасників прийматимуть до 12 січня. Початок аукціону — 16 грудня, роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року. Загальна сума закупівлі — 857 458 939 грн.

Що планують зробити

Укріплення узбіч, укосів та розділювальних смуг

Відновлення водовідведення з поверхні дорожнього одягу та земляного полотна

Очищення від сторонніх предметів, бруду та сміття

Садіння, догляд та видалення зелених насаджень, скошування трави

Відновлення зношеного верхнього шару покриття на окремих ділянках автомобільних доріг

Прибирання сторонніх предметів з проїзної частини та очищення її від бруду, пилу та сміття

Ліквідація пошкоджень елементів мостів

Відновлення та обслуговування інженерного облаштування, зокрема тротуарів, велосипедних доріжок, шумозахисних споруд та протизасліплювальних пристроїв

Забезпечення функціонування зовнішнього

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Нагадаємо, у селі Холодна Балка, що на Одещині, відремонтують меморіал загиблим воїнам. На роботи виділили понад мільйон гривень. Ремонт планують закінчити до нового року, а гроші візьмуть з місцевого бюджету.

Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень.

Додамо, в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.