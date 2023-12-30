На содержание трассы Одесса — Киев потратят более 800 миллионов — ProZorro

Трасса Одесса — Киев. Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области

Стоимость услуг по эксплуатационному содержанию автомобильной дороги Киев — Одесса оценили более чем в 800 миллионов гривен. Соответствующий тендер объявила Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о закупке

Планируется эксплуатационное содержание автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса, на отрезке — км 274+435 — км 466+700. Предложения от участников будут принимать до 12 января. Начало аукциона — 16 декабря, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2025 года. Общая сумма закупки — 857 458 939 грн.

Что планируют сделать

Укрепление обочин, откосов и разделительных полос

Восстановление водоотвода с поверхности дорожной одежды и земляного полотна

Очистка от посторонних предметов, грязи и мусора

Высадка, уход и удаление зеленых насаждений, скашивание травы

Восстановление изношенного верхнего слоя покрытия на отдельных участках автомобильных дорог

Уборка посторонних предметов с проезжей части и очистка ее от грязи, пыли и мусора

Ликвидация повреждений элементов мостов

Восстановление и обслуживание инженерного устройства, включая тротуары, велосипедные дорожки, шумозащитные сооружения и противослепительные устройства

Обеспечение функционирования внешнего

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, в селе Холодная Балка на Одесчине отремонтируют мемориал погибшим воинам. На работы было выделено более миллиона гривен. Ремонт планируют завершить к новому году, а деньги возьмут из местного бюджета.

Также мы писали, что в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

В Одесской области отменили тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В общине разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.