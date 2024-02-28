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Трасса Одесса-Киев утопает в мусоре — экологи обратились в службу инфраструктуры

28 февраля 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Трасса Одесса-Киев утопает в мусоре — экологи обратились в службу инфраструктуры
Мусор на трассе Одесса-Киев. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Несмотря на крупные денежные выделения на содержание дорог в Одесской области, экологи обнаружили горы мусора на одном из международных путей. Стихийные свалки зафиксировали на двух участках трассы "Одесса-Киев".

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Засор под мостом. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Засор трассы Одесса-Киев

Случаи загрязнения бытовыми отходами обочины трассы М-05 были обнаружены на территории Дачненского сельского совета и Раздельнянского городского совета. Это в основном гнилые овощи, полиэтиленовые шарики и пластиковые бутылки. Известно, что экологическая инспекция уже обратилась в Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области и призвала к немедленной ликвидации свалок.

"Засор трассы нарушает экологические нормы и создает угрозу для окружающей среды и здоровья местных жителей", — отметили инспекторы.

Трасса Одесса-Киев утопает в мусоре - экологи обратились в службу инфраструктуры - фото 2
Выброшенные овощи. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Содержание дорог в Одесской области

Стоит добавить, что в прошлом году на эксплуатационное содержание автомобильных дорог только Раздельнянского района, где и зафиксировали одну из свалок, выделили — 267 525 686 грн. Заказчиком выступила профильная местная служба. Договор заключили с ООО "ПРОГРЕССДОРСТРОЙ". Среди других видов работ в контракте был и пункт об очистке от посторонних предметов, грязи и мусора обочины дорог. Кроме того, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области также объявляла тендер на эксплуатационное содержание автомобильной дороги Киев-Одесса. Работы оценили более чем в 800 миллионов гривен.

Трасса Одесса-Киев утопает в мусоре - экологи обратились в службу инфраструктуры - фото 3
Засоренная обочина. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Напомним, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области планирует потратить более миллиарда гривен на содержание автомобильных дорог. Работы должны быть выполнены по 31 декабря 2026 года.

Одесса
мусор
Одесская область
Одесская ОГА
свалки
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