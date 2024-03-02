На содержание дорог Куяльницкого сельского совета потратят почти два миллиона — ProZorro

Рабочие убирают дорогу. Фото: Фото: Новини.LIVE

Стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета на Одесчине оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о закупке

Предложения от участников будут принимать до 11 марта, в этот же день и начало аукциона. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки — 1 999 999 грн.

Что планируют сделать

Укрепление обочин, откосов и разделительных полос

Восстановление водоотвода с поверхности дорожной одежды и земляного полотна

Очистка от посторонних предметов, грязи и мусора

Уход и удаление зеленых насаждений, скашивание травы

Восстановление изношенного верхнего слоя покрытия на отдельных участках автомобильных дорог

Уборка посторонних предметов с проезжей части и очистка ее от грязи, пыли и мусора

Ликвидация повреждений элементов мостов

Восстановление и обслуживание инженерного устройства, включая тротуары, велосипедные дорожки, шумозащитные сооружения и противослепительные устройства

Обеспечение функционирования внешнего

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 млн. грн.

Добавим, что несмотря на значительные денежные выделения на содержание дорог в Одесской области, экологи обнаружили горы мусора на одном из международных путей. Засор зафиксировали на двух участках трассы "Одесса-Киев".