На содержание дорог Куяльницкого сельского совета потратят почти два миллиона — ProZorro
Стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета на Одесчине оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
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Предложения от участников будут принимать до 11 марта, в этот же день и начало аукциона. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки — 1 999 999 грн.
Что планируют сделать
- Укрепление обочин, откосов и разделительных полос
- Восстановление водоотвода с поверхности дорожной одежды и земляного полотна
- Очистка от посторонних предметов, грязи и мусора
- Уход и удаление зеленых насаждений, скашивание травы
- Восстановление изношенного верхнего слоя покрытия на отдельных участках автомобильных дорог
- Уборка посторонних предметов с проезжей части и очистка ее от грязи, пыли и мусора
- Ликвидация повреждений элементов мостов
- Восстановление и обслуживание инженерного устройства, включая тротуары, велосипедные дорожки, шумозащитные сооружения и противослепительные устройства
- Обеспечение функционирования внешнего
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен.
Также мы писали, что в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 млн. грн.
Добавим, что несмотря на значительные денежные выделения на содержание дорог в Одесской области, экологи обнаружили горы мусора на одном из международных путей. Засор зафиксировали на двух участках трассы "Одесса-Киев".
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