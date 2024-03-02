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На содержание дорог Куяльницкого сельского совета потратят почти два миллиона — ProZorro

2 марта 2024 18:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На содержание дорог Куяльницкого сельского совета потратят почти два миллиона — ProZorro
Рабочие убирают дорогу. Фото: Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета на Одесчине оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Уведомления об аукционе. Фото: скриншот

Больше о закупке

Предложения от участников будут принимать до 11 марта, в этот же день и начало аукциона. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки — 1 999 999 грн.

Что планируют сделать

  • Укрепление обочин, откосов и разделительных полос
  • Восстановление водоотвода с поверхности дорожной одежды и земляного полотна
  • Очистка от посторонних предметов, грязи и мусора
  • Уход и удаление зеленых насаждений, скашивание травы
  • Восстановление изношенного верхнего слоя покрытия на отдельных участках автомобильных дорог
  • Уборка посторонних предметов с проезжей части и очистка ее от грязи, пыли и мусора
  • Ликвидация повреждений элементов мостов
  • Восстановление и обслуживание инженерного устройства, включая тротуары, велосипедные дорожки, шумозащитные сооружения и противослепительные устройства
  • Обеспечение функционирования внешнего

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 млн. грн.

Добавим, что несмотря на значительные денежные выделения на содержание дорог в Одесской области, экологи обнаружили горы мусора на одном из международных путей. Засор зафиксировали на двух участках трассы "Одесса-Киев".

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