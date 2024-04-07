В селі на Одещині відремонтують протирадіаційне укриття за 18 мільйонів — ProZorro

Діти йдуть в укриття. Фото: УНІАН

В селі Велика Михайлівка на Одещині на території ліцею відремонтують споруду цивільного захисту. На ремонт протирадіаційного укриття готові витратити понад 18 мільйонів гривень. Будівництво виконають коштом обласного та місцевого бюджетів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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За інформацією відкритого аукціону, замовником став Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації, який готовий витратити на укриття 18 678 588 гривень.

Де саме відремонтують укриття

Згідно з інформацією тендерної пропозиції капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту планується на території Великомихайлівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. Аукціон проведуть 10 квітня, а підрядник який отримає закупівлю має здати роботу до кінця 2025 року. Відзначимо, що за даними відкритих джерел, у цьому селі проживає майже 5 000 осіб.

Що планують зробити

У договорах зазначено, що планують повне відновлення та укріплення стін, сходинок, сповіщення про небезпеку та облаштування меблями й сантехнікою. Крім цього, пофарбують стелі та порівняють стіни.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у селі Набережне Одеської області оголосили закупівлю на ремонт укриття для садочка. Відомо, що на роботи готові витратити понад п'ять мільйонів гривень.

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що тендер оголосили уже вдруге, перший був скасований через відсутність пропозицій. Згодом стало відомо, що у місті хочуть побудувати ще одне укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

Додамо, в Подільському районі Одеської області планують придбати модульний будинок для офіцера громади. На домівку готові витратити майже мільйон.