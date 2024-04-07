В селе на Одесчине отремонтируют противорадиационное укрытие за 18 миллионов — ProZorro

Дети уходят в укрытие. Фото: УНИАН

В селе Большая Михайловка в Одесской области на территории лицея отремонтируют сооружение гражданской защиты. На ремонт противорадиационного укрытия готовы потратить более 18 миллионов гривен. Строительство выполнят на средства областного и местного бюджетов.

Об этом Новини.LIVE узнали на портале электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона, заказчиком стал Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации, который готов потратить на укрытие 18 678 588 гривен.

Где именно отремонтируют укрытие

Согласно информации тендерного предложения, капитальный ремонт защитного сооружения гражданской защиты планируется на территории Великомихайловского опорного заведения общего среднего образования I-III ступеней. Аукцион проведут 10 апреля, а подрядчик, получивший закупку, должен сдать работу до конца 2025 года. Отметим, что по данным открытых источников, в этом селе проживает около 5 000 человек.

Что планируют сделать

В договорах указано, что планируется полное восстановление и укрепление стен, ступенек, уведомление об опасности и обустройстве мебелью и сантехникой. Кроме того, покрасят потолки и выровняют стены.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в селе Набережное Одесской области объявили закупку на ремонт укрытия для садика. Известно, что на работы готовы потратить более 5 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений. Впоследствии стало известно, что в городе хотят построить еще одно укрытие для школы. Известно, что подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

В Подольском районе Одесской области планируют приобрести модульный дом для офицера громады. На дом готовы потратить почти миллион.