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В селе на Одесчине отремонтируют противорадиационное укрытие за 18 миллионов — ProZorro

7 апреля 2024 15:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В селе на Одесчине отремонтируют противорадиационное укрытие за 18 миллионов — ProZorro
Дети уходят в укрытие. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В селе Большая Михайловка в Одесской области на территории лицея отремонтируют сооружение гражданской защиты. На ремонт противорадиационного укрытия готовы потратить более 18 миллионов гривен. Строительство выполнят на средства областного и местного бюджетов.

Об этом Новини.LIVE узнали на портале электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона, заказчиком стал Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации, который готов потратить на укрытие 18 678 588 гривен.

В селе Одесской области отремонтируют противорадиационное укрытие за 18 миллионов — ProZorro - фото 1

Где именно отремонтируют укрытие

Согласно информации тендерного предложения, капитальный ремонт защитного сооружения гражданской защиты планируется на территории Великомихайловского опорного заведения общего среднего образования I-III ступеней. Аукцион проведут 10 апреля, а подрядчик, получивший закупку, должен сдать работу до конца 2025 года. Отметим, что по данным открытых источников, в этом селе проживает около 5 000 человек.

Что планируют сделать

В договорах указано, что планируется полное восстановление и укрепление стен, ступенек, уведомление об опасности и обустройстве мебелью и сантехникой. Кроме того, покрасят потолки и выровняют стены.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в селе Набережное Одесской области объявили закупку на ремонт укрытия для садика. Известно, что на работы готовы потратить более 5 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений. Впоследствии стало известно, что в городе хотят построить еще одно укрытие для школы. Известно, что подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

В Подольском районе Одесской области планируют приобрести модульный дом для офицера громады. На дом готовы потратить почти миллион.

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