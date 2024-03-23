Мільйон на будинок для офіцера в селі на Одещині — деталі
В Подільському районі Одеської області планують придбати модульний будинок для офіцера громади. На домівку готові витратити майже мільйон.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Більше про закупівлю
Тендер оголосив Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради. Він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Початок аукціону — 1 квітня поточного року. Строк виконання робіт до 20 липня. Загальна сума — 800 тис. грн.
Де установлять будинок
Модульний будинок для офіцера громади планують установити в селі Липецьке. Габаритні розміри модульного будинку мають мати розміри 6,2 х 6,0 х 3,2 м, а висота стелі — 2,5 м. Окрім цього, там передбачено ще декілька приміщень:
- Кабінет
- Кухня-вітальня
- Тамбур
- Туалет
Інші тендери в Одеській області
Нагадаємо, на комплексне утримання міжнародних автомобільних пунктів пропуску на Одещині спрямують 40 млн грн. За ці гроші планується утримання восьми КПП.
Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тис. грн. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 млн грн.
Додамо, на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 млн грн.
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