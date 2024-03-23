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Мільйон на будинок для офіцера в селі на Одещині — деталі

23 березня 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Мільйон на будинок для офіцера в селі на Одещині — деталі
Модульний будинок. Фото ілюстративне. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Подільському районі Одеської області планують придбати модульний будинок для офіцера громади. На домівку готові витратити майже мільйон.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Більше про закупівлю

Тендер оголосив Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради. Він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Початок аукціону — 1 квітня поточного року. Строк виконання робіт до 20 липня. Загальна сума — 800 тис. грн.

Де установлять будинок

Модульний будинок для офіцера громади планують установити в селі Липецьке. Габаритні розміри модульного будинку мають мати розміри 6,2 х 6,0 х 3,2 м, а висота стелі — 2,5 м. Окрім цього, там передбачено ще декілька приміщень:

  • Кабінет 
  • Кухня-вітальня 
  • Тамбур 
  • Туалет 

Інші тендери в Одеській області

Нагадаємо, на комплексне утримання міжнародних автомобільних пунктів пропуску на Одещині спрямують 40 млн грн. За ці гроші планується утримання восьми КПП.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тис. грн. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 млн грн. 

Додамо, на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 млн грн. 

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