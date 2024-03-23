Миллион на дом для офицера в селе на Одесчине — детали

Модульный дом. Фото иллюстративное. Фото: УНИАН

В Подольском районе Одесской области планируют приобрести модульный дом для офицера общины. На дом готовы потратить почти миллион.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Тендер объявил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и земельных отношений Подольского городского совета. Он запланирован в формате открытых торгов по особенностям. Начало аукциона — 1 апреля текущего года. Срок выполнения работ до 20 июля. Общая сумма — 800 тыс. грн.

Где установят дом

Модульный дом для офицера общины планируют установить в селе Липецкое. Габаритные размеры модульного дома должны иметь размеры 6,2 х 6,0 х 3,2 м, а высота потолка — 2,5 м. Кроме этого, там предусмотрено еще несколько помещений:

Кабинет

Кухня-гостиная

Тамбур

Туалет

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, на комплексное содержание международных автомобильных пунктов пропуска в Одесской области направят 40 млн грн. За эти деньги планируется содержание восьми КПП.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тыс. грн. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог . Ее оценили почти в 4 млн грн.

Добавим, в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 млн грн.