Миллион на дом для офицера в селе на Одесчине — детали
В Подольском районе Одесской области планируют приобрести модульный дом для офицера общины. На дом готовы потратить почти миллион.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Больше о закупке
Тендер объявил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и земельных отношений Подольского городского совета. Он запланирован в формате открытых торгов по особенностям. Начало аукциона — 1 апреля текущего года. Срок выполнения работ до 20 июля. Общая сумма — 800 тыс. грн.
Где установят дом
Модульный дом для офицера общины планируют установить в селе Липецкое. Габаритные размеры модульного дома должны иметь размеры 6,2 х 6,0 х 3,2 м, а высота потолка — 2,5 м. Кроме этого, там предусмотрено еще несколько помещений:
- Кабинет
- Кухня-гостиная
- Тамбур
- Туалет
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, на комплексное содержание международных автомобильных пунктов пропуска в Одесской области направят 40 млн грн. За эти деньги планируется содержание восьми КПП.
Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тыс. грн. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог . Ее оценили почти в 4 млн грн.
Добавим, в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 млн грн.
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