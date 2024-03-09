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На утримання пунктів пропуску на Одещині витратять десятки мільйонів гривень

9 березня 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На утримання пунктів пропуску на Одещині витратять десятки мільйонів гривень
Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: ДПСУ.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На комплексне утримання міжнародних автомобільних пунктів пропуску на Одещині спрямують 40 мільйонів гривень. За ці гроші планується утримання восьми КПП.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про закупівлі

Тендери на послуги з утримання пунктів пропуску на сайті держзакупівель оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Торги тривають до 21 березня. Очікувана вартість комплексного утримання "Рені — Джюрджюлешть", "Долинське — Чишмікіой", "Виноградівка — Вулкенєшть", "Табаки — Мирне", "Нові Трояни — Чадир-Лунга" становить — 24 748 074, а "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга", "Серпневе 1 — Басараб’яска", "Лісне — Сеіць", "Старокозаче — Тудора" — 15 742 536.

На утримання пунктів пропуску на Одещині витратять десятки мільйонів гривень - фото 2
Дані про закупівлю. Фото: скриншот

Що планують зробити

Як вказано в тендерній документації, послуги з комплексного утримання пунктів пропуску містять:

  • послуги з прибирання приміщень у межах визначеного пункту пропуску,
  • послуги з миття вікон,
  • послуги щодо прибирання та благоустрою території пункту пропуску,
  • послуги з комплексного обслуговування й ремонту будівель пункту пропуску,
  • послуги щодо обслуговування інженерних систем забезпечення життєдіяльності пункту пропуску,
  • послуги щодо столярних робіт,
  • послуги з координації та забезпечення виконання робіт з обслуговування господарства,
  • послуги з вивезення твердих побутових відходів,
  • адміністративні послуги з ремонту чи утримання пункту пропуску, що непередбачені договором,
  • послуги з утримання будівель, що не під’єднані до мережі водопостачання чи водовідведення.

Терміни надання послуг на пунктах пропуску через державний кордон до 31 грудня 2025 року.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, одеське Управління капбудівництва розірвало договір з підрядником на реконструкцію будівлі скандального райсуду. На роботи планували виділити понад 100 мільйонів гривень.

Також ми писали, що одеські прокурори скасували тендер на понад 24 мільйони гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося придбати закупівлю засобів оповіщення та інформування населення.

Додамо, що аналітики БЕБ виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт адміністративної будівлі. Посадовці планували витратити на роботи близько 17 мільйонів гривень з бюджету Одеси.

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