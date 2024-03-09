На содержание пунктов пропуска на Одесчине потратят десятки миллионов гривен

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: ГНСУ.

На комплексное содержание международных автомобильных пунктов пропуска в Одесской области направят 40 миллионов гривен. За эти деньги планируется содержание восьми КПП.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о закупках

Тендеры на услуги по содержанию пунктов пропуска на сайте госзакупок объявила Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области. Торги проходят до 21 марта. Ожидаемая стоимость комплексного содержания "Рени — Джюрджюлешть", "Долинское — Чишмикиой", "Виноградовка — Вулкенешть", "Табаки — Мирное", "Новые Трояны — Чадыр-Лунга" составляет — 24 748 074 , а "Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга", "Августовское 1 — Басарабяска", "Лесное — Сеиц", "Староказачье — Тудора" — 15 742 536 .

Данные о закупке. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Как указано в тендерной документации, услуги по комплексному содержанию пунктов пропуска содержат:

услуги по уборке помещений в пределах определенного пункта пропуска,

услуги по мойке окон,

услуги по уборке и благоустройству территории пункта пропуска,

услуги по комплексному обслуживанию и ремонту зданий пункта пропуска,

услуги по обслуживанию инженерных систем обеспечения жизнедеятельности пункта пропуска,

услуги по столярным работам,

услуги по координации и обеспечению выполнения работ по обслуживанию хозяйства,

услуги по вывозу твердых бытовых отходов,

административные услуги по ремонту или содержанию пункта пропуска, не предусмотренные договором,

услуги по содержанию зданий, не подключенных к сети водоснабжения или водоотвода.

Сроки предоставления услуг по пунктам пропуска через государственную границу до 31 декабря 2025 года.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, одесское Управление капстроительства расторгло договор с подрядчиком на реконструкцию здания скандального райсуда. На работы планировалось выделить более 100 миллионов гривен.

Также мы писали, что одесские прокуроры отменили тендер более чем на 24 миллиона гривен. Известно, что на эти средства планировалось приобрести закупку средств оповещения и информирования населения.

Добавим, что аналитики БЭБ обнаружили подозрительный тендер на капитальный ремонт административного здания. Чиновники планировали потратить на работы около 17 миллионов гривен из бюджета Одессы.