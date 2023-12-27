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У Миколаєві побудуть два радіаційних укриття за майже 10 мільйонів — Prozorro

27 грудня 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Миколаєві побудуть два радіаційних укриття за майже 10 мільйонів — Prozorro
Дорога до укриття. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області оголосили тендер на будівництво одразу двох протирадіаційних укриттів у місті. Планується, що вони будуть загального користування та зможуть вмістити до тисячі осіб одночасно.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro. 

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За інформацією відкритого аукціону, замовником став Департамент містобудування, архітектури та капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації, який готовий витрати на укриття 8 831 600 гривень. 

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Де розмістять укриття

  • у місті Нова Одеса Миколаївського району та витратять 4 751 500 грн;
  • у смт Братське Вознесенського району та витратять 4 080 100 грн.

Що планують зробити

У тендерній документації зазначено, що планують повне відновлення та укріплення стін, сходинок, сповіщення про небезпеку та облаштування меблями і сантехнікою. 

Нагадаємо, на початку місяця зʼявився тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах на Одещині, на які збираються виділити 27 мільйонів бюджетних коштів. В ОВА переглянуть доцільність таких робіт під час війни. 

Додамо, у Березівському районі Одеської області планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Відомо, що на сховище у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень. 

Також ми писали, у Подільському районі Одеської області планують встановити укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. 

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