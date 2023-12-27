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В Николаеве будут построены два радиационных укрытия за почти 10 миллионов — Prozorro

27 декабря 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаеве будут построены два радиационных укрытия за почти 10 миллионов — Prozorro
Дорога к укрытию. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области объявили тендер на строительство сразу двух противорадиационных укрытий в городе. Планируется, что они будут общего пользования и смогут вместить до тысячи человек одновременно.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона, заказчиком стал Департамент градостроительства, архитектуры и капитального строительства Николаевской облгосадминистрации, который готов расходы на укрытие 8 831 600 гривен.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Где разместят укрытие

  • в городе Новая Одесса Николаевского района и потратят 4 751 500 грн;
  • в пгт Братское Вознесенского района и потратят 4 080 100 грн.

Что планируют сделать

В тендерной документации указано, что планируется полное восстановление и укрепление стен, ступенек, оповещения об опасности и обустройстве мебелью и сантехникой.

Напомним, в начале месяца появился тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях в Одесской области, на которые собираются выделить 27 миллионов бюджетных средств. В ОВА пересмотрят целесообразность таких работ во время войны.

Добавим, в Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на хранилище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Подольском районе Одесской области планируют установить укрытие на 200 человек. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен.

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