В Одеській області витратять на ремонт укриття майже шість мільйонів

Табличка з напрямком укриття. Фото: УНІАН.

У селі Набережне Одеської області оголосили закупівлю на ремонт укриття для садочка. Відомо, що на роботи готові витратити понад п'ять мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Закупівлю у форматі відкритих торгів оголосив Відділ освіти Усатівської сільської ради. Аукціон на визначення переможця пройде 5 квітня, а роботи мають бути виконані до 30 липня 2024. Загальна сума закупівлі — 5 756 793 грн. Зазначимо, що у цьому населеному пункті проживає менше тисячі людей.

Що планують зробити

Роботи міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, штукатурення та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн.

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що тендер оголосили уже вдруге, перший був скасований через відсутність пропозицій. Згодом стало відомо, що у місті хочуть побудувати ще одне укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

Додамо, в Подільському районі Одеської області планують придбати модульний будинок для офіцера громади. На домівку готові витратити майже мільйон.