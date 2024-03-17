В Одеській області витратять на ремонт підвалу майже сім мільйонів

Вхід в укриття. Фото: Ковальчук Віктор/УНІАН

В селі на Одещині оголосили тендер на ремонт підвалу, який планують використовувати як укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже сім мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Закупівлю у форматі відкритих торгів оголосив Відділ освіти, молоді та спорту Іванівської селищної ради. Аукціон на визначення переможця пройде 21 березня, а роботи мають бути виконані до кінця року. Загальна сума закупівлі — 6 988 368 грн. Зазначимо, що у даному населеному пункті проживає 563 людини.

Що планують зробити

Ремонт підвалу хочуть провести на території Баранівського ліцею за адресою: вулиця Шкільна, 12. Плануються:

підготовчі роботи,

улаштування основи під стіни,

зовнішні електричні мережі,

зовнішні слаботочні мережі,

зовнішні мережі водопроводу та каналізації,

доброустрій території, тощо.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн.

Також ми писали, що одеське Управління капбудівництва розірвало договір з підрядником на реконструкцію будівлі скандального райсуду. На роботи планували виділити понад 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що одеські прокурори скасували тендер на понад 24 мільйони гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося придбати закупівлю засобів оповіщення та інформування населення.