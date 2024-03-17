В Одесской области потратят на ремонт подвала почти семь миллионов

Вход в укрытие. Фото: Ковальчук Виктор/УНИАН

В селе Одесской области объявили тендер на ремонт подвала, который планируют использовать в качестве укрытия для школы. Предварительная стоимость работ составляет около семи миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Закупку в формате открытых торгов объявил отдел образования, молодежи и спорта Ивановского поселкового совета. Аукцион по определению победителя пройдет 21 марта, а работы должны быть выполнены до конца года. Общая сумма закупки — 6 988 368 грн. Отметим, что в данном населенном пункте проживает 563 человека.

Что планируют сделать

Ремонт подвала хотят провести на территории Барановского лицея по адресу: улица Школьная, 12.

подготовительные работы,

устройство основания под стены,

внешние электрические сети,

наружные слаботочные сети,

внешние сети водопровода и канализации,

благоустройство территории и т.д.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в поселке Авангард в Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.

Также мы писали, что одесское Управление капстроительства разорвало договор с подрядчиком на реконструкцию здания скандального райсуда. На работы планировалось выделить более 100 миллионов гривен.

Напомним, что одесские прокуроры отменили тендер более чем на 24 миллиона гривен. Известно, что на эти средства планировалось приобрести закупку средств оповещения и информирования населения.