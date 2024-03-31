В Одесской области потратят на ремонт укрытия около шести миллионов

Табличка с направлением укрытия. Фото: УНИАН.

В селе Набережное Одесской области объявили закупку по ремонту укрытия для садика. Известно, что на работы готовы потратить более пяти миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Закупку в формате открытых торгов объявил отдел образования Усатовского сельского совета. Аукцион на определение победителя пройдет 5 апреля, а работы должны быть выполнены до 30 июля 2024 года. Общая сумма закупки — 5 756 793 грн. Отметим, что в этом населенном пункте проживает менее тысячи человек.

Что планируют сделать

Работы будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в поселке Авангард в Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений. Впоследствии стало известно, что в городе хотят построить еще одно укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

В Подольском районе Одесской области планируют приобрести модульный дом для офицера громады. На дом готовы потратить почти миллион.