В Одесі відремонтують декілька багатоквартирних будинків — які саме

Чоловік пилить дерево. Фото: УНІАН

В Одесі проведуть протиаварійні роботи у декількох багатоквартирних будинках. На роботи в шести домівках витратять понад 15 мільйонів гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Ремонт будинку на узвозі Маринеско

На протиаварійні роботи будинку за адресою узвіз Маринеско, 14 планують витратити 7 982 492 грн. Роботи мають бути виконані до кінця року. За ці гроші проведуть:

мурування стін

улаштування буроін'єкційних паль

виготовлення арматурних каркасів

посилення цегляних стін металевим

каркасом

фарбування стін та стелі тощо.

Повідомлення про ремонт будинку на узвозі Маринеско. Фото: скриншот

Ремонт будинку по вулиці Мельницька

Житловий будинок в Одесі по вулиці Мельницька, 2 теж планують "відкапіталити". На ці цілі готові витратити 4 104 523. Обсяг робіт, що зазначений в документах передбачає укріплення будівні залізним каркасом, а також косметичний ремонт. Дедлайн проведення робіт — кінець поточного року.

Повідомлення про ремонт будинку по вулиці Мельницька. Фото: скриншот

Ремонт будинку по вулиці Віри Холодної

Також ремонту піддасться й будинок по вулиці Віри Холодної, 1. На протиаварійні роботи хочуть витратити 2 091 397 грн. За ці кошти проведуть підготовчі роботи, улаштують та утеплять стіни, гідроізоляцію, вивезуть сміття, пофарбують тощо.

Повідомлення про ремонт будинку по вулиці Віри Холодної. Фото: скриншот

Які ще будинки відремонтують

Окрім зазначених адрес, відремонтують ще низку багатоквартирних будинків в Одесі. Зокрема за адресами:

Варто відзначити, що указаний перелік адрес не є повний, оскільки в системі Prozorro наразі оголошено майже десяток подібних тендерів. По багатьох з них поки тільки готуються кошторисні документації.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одесі будуть масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив відповідні тендери у системі Prozorro. Вартість кожного підіймального механізму оцінили більш ніж в півтора мільйона гривень.

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.

Додамо, вцілілу частину будинку на проспекті Шевченка, куди поцілила російська ракета, відремонтують, аби вона знов була придатна для проживання, а іншим мешканцям виплатять компенсацію.