Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе отремонтируют несколько многоквартирных домов — какие именно arrow

В Одессе отремонтируют несколько многоквартирных домов — какие именно

7 апреля 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе отремонтируют несколько многоквартирных домов — какие именно
Человек пилит дерево. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе проведут противоаварийные работы в нескольких многоквартирных домах. На работы в шести домах потратят более 15 миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Ремонт дома на спуске Маринеско

На противоаварийные работы дома по адресу спуск Маринеско, 14 планируют потратить 7 982 492 грн. Работы должны быть проделаны до конца года. За эти деньги проведут:

  • кладка стен
  • установка буроинъекционных свай
  • изготовление арматурных каркасов
  • усиление кирпичных стен металлическим каркасом
  • окрашивание стен и потолка и т.д.
В Одессе отремонтируют несколько многоквартирных домов - каких именно - фото 1
Уведомление о ремонте дома на спуске Маринеско. Фото: скриншот

Ремонт дома по улице Мельницкая

Жилой дом в Одессе по улице Мельницкая, 2 тоже планируют "откапиталиты". На эти цели готовы потратить 4 104 523 грн. Объем работ, указанный в документах предусматривает укрепление строения железным каркасом, а также косметический ремонт. Дедлайн проведения работ — конец текущего года.

В Одессе отремонтируют несколько многоквартирных домов - каких - фото 2
Уведомление о ремонте дома по улице Мельницкой. Фото: скриншот

Ремонт дома по улице Веры Холодной

Также ремонту подвергнется и дом по улице Веры Холодной, 1. На противоаварийные работы хотят потратить 2 091 397 грн. За эти средства проведут подготовительные работы, устроят и утеплят стены, гидроизоляцию, вывезут мусор, покрасят.

В Одессе отремонтируют несколько многоквартирных домов - каких именно - фото 3
Уведомление о ремонте дома по улице Веры Холодной. Фото: скриншот

Какие еще дома отремонтируют

Кроме указанных адресов отремонтируют еще ряд многоквартирных домов в Одессе. В частности по адресам:

Стоит отметить, что указанный перечень адресов не полон, поскольку в системе Prozorro в настоящее время объявлен почти десяток подобных тендеров. По многим из них пока только готовятся сметные документации.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одессе будут массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил соответствующие тендеры в системе Prozorro. Стоимость каждого подъемного механизма оценили более чем в полтора миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около 3 миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Добавим, уцелевшую часть дома на проспекте Шевченко, куда попала российская ракета, отремонтируют, чтобы она снова была пригодна для проживания, а другим жителям выплатят компенсацию.

Одесса
ремонт
Одесская область
Новости Одессы
дом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку