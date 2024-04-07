В Одессе отремонтируют несколько многоквартирных домов — какие именно
В Одессе проведут противоаварийные работы в нескольких многоквартирных домах. На работы в шести домах потратят более 15 миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Ремонт дома на спуске Маринеско
На противоаварийные работы дома по адресу спуск Маринеско, 14 планируют потратить 7 982 492 грн. Работы должны быть проделаны до конца года. За эти деньги проведут:
- кладка стен
- установка буроинъекционных свай
- изготовление арматурных каркасов
- усиление кирпичных стен металлическим каркасом
- окрашивание стен и потолка и т.д.
Ремонт дома по улице Мельницкая
Жилой дом в Одессе по улице Мельницкая, 2 тоже планируют "откапиталиты". На эти цели готовы потратить 4 104 523 грн. Объем работ, указанный в документах предусматривает укрепление строения железным каркасом, а также косметический ремонт. Дедлайн проведения работ — конец текущего года.
Ремонт дома по улице Веры Холодной
Также ремонту подвергнется и дом по улице Веры Холодной, 1. На противоаварийные работы хотят потратить 2 091 397 грн. За эти средства проведут подготовительные работы, устроят и утеплят стены, гидроизоляцию, вывезут мусор, покрасят.
Какие еще дома отремонтируют
Кроме указанных адресов отремонтируют еще ряд многоквартирных домов в Одессе. В частности по адресам:
- ул. Среднефонтанская, 10 — потратят 439 122 грн;
- ул. Паустовского, 7 — потратят 683 049 грн;
- ул. Генерала Петрова, 48-А — потратят 218 533 грн.
Стоит отметить, что указанный перечень адресов не полон, поскольку в системе Prozorro в настоящее время объявлен почти десяток подобных тендеров. По многим из них пока только готовятся сметные документации.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, в Одессе будут массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил соответствующие тендеры в системе Prozorro. Стоимость каждого подъемного механизма оценили более чем в полтора миллиона гривен.
Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около 3 миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.
Добавим, уцелевшую часть дома на проспекте Шевченко, куда попала российская ракета, отремонтируют, чтобы она снова была пригодна для проживания, а другим жителям выплатят компенсацию.
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