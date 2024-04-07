В Одессе отремонтируют несколько многоквартирных домов — какие именно

Человек пилит дерево. Фото: УНИАН

В Одессе проведут противоаварийные работы в нескольких многоквартирных домах. На работы в шести домах потратят более 15 миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Ремонт дома на спуске Маринеско

На противоаварийные работы дома по адресу спуск Маринеско, 14 планируют потратить 7 982 492 грн. Работы должны быть проделаны до конца года. За эти деньги проведут:

кладка стен

установка буроинъекционных свай

изготовление арматурных каркасов

усиление кирпичных стен металлическим каркасом

окрашивание стен и потолка и т.д.

Уведомление о ремонте дома на спуске Маринеско. Фото: скриншот

Ремонт дома по улице Мельницкая

Жилой дом в Одессе по улице Мельницкая, 2 тоже планируют "откапиталиты". На эти цели готовы потратить 4 104 523 грн. Объем работ, указанный в документах предусматривает укрепление строения железным каркасом, а также косметический ремонт. Дедлайн проведения работ — конец текущего года.

Уведомление о ремонте дома по улице Мельницкой. Фото: скриншот

Ремонт дома по улице Веры Холодной

Также ремонту подвергнется и дом по улице Веры Холодной, 1. На противоаварийные работы хотят потратить 2 091 397 грн. За эти средства проведут подготовительные работы, устроят и утеплят стены, гидроизоляцию, вывезут мусор, покрасят.

Уведомление о ремонте дома по улице Веры Холодной. Фото: скриншот

Какие еще дома отремонтируют

Кроме указанных адресов отремонтируют еще ряд многоквартирных домов в Одессе. В частности по адресам:

Стоит отметить, что указанный перечень адресов не полон, поскольку в системе Prozorro в настоящее время объявлен почти десяток подобных тендеров. По многим из них пока только готовятся сметные документации.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одессе будут массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил соответствующие тендеры в системе Prozorro. Стоимость каждого подъемного механизма оценили более чем в полтора миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около 3 миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Добавим, уцелевшую часть дома на проспекте Шевченко, куда попала российская ракета, отремонтируют, чтобы она снова была пригодна для проживания, а другим жителям выплатят компенсацию.