Частину дому на проспекті Шевченка в Одесі, куди влучив шахед, відбудують

Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE

Вцілілу частину будинку на проспекті Шевченка відремонтують, аби вона знов була придатна для проживання. Технічна документація буде розглянута вже завтра на засіданні обласної комісії.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.

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Стан будинку на проспекті Шевченка

Внаслідок обстрілу Одеси 24 січня до житлового будинку на проспекті Шевченка потрапили уламки російського БпЛА. Найбільше постраждав саме другий поверх, тож було ухвалено рішення про повний його демонтаж. Інша частина будівлі підлягає капітальному ремонту, на розробку проєкту відновлення вже виділено кошти з міського бюджету.

"Технічний звіт буде розглянуто 15 березня на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС та міському Виконкомі разом зі звітом щодо пошкодженого будинку на проспекті Добровольського", — зазначив міський голова.

Компенсації власникам зруйнованих квартир

Власники квартир вже подають документи на компенсацію за програмою "єВідновлення". В міськраді зазначають, що перші заяви щодо знищеного майна розглянуть наступного тижня на міській комісії.

Раніше ми повідомляли, що власникам помешкань, які знищені через російську агресію, буде надана компенсація. Вони мають можливість отримати житлові сертифікати, які зможуть використати для купівлі нових помешкань.

Додамо, що мешканці багатоповерхівки в Одесі, яка постраждала від удару російського дрона 2 березня, отримають нове житло. Йдеться про квартири від забудовників, кошти на які будуть виділені з обласного бюджету.