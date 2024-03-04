Постраждалі одесити отримають нові домівки — Зеленський розповів про атаку
Постраждалі від терористичної атаки по Одесі 2 березня найближчим часом отримають нові домівки. Також людям продовжує надаватися уся необхідна допомога на місцях, наразі усі роботи завершено.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.
Звернення Президента
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зважаючи на останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі, наразі найважливіше — допомога містянам.
"Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль", — написав Володимир Зеленський.
Результати пошуково-рятувальної операції
О 20:46 3 березня Кіпер повідомив, що пошуково-рятувальна операція завершилася. Загалом окупанти вбили 12 людей, з яких п'ятеро дітей.
"Внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них — діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років", — вказав голова ОВА.
Український експорт Чорним морем
Голова Уряду відмітив позитивну динаміку роботу "зернового коридору" та зазначив основні шляхи його розвитку.
""Зерновий коридор" продовжує демонструвати хорошу динаміку – наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову", — написав Президент.
Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки по Одесі один з випущених дронів влучив в багатоповерхівку, яка частково зруйнувалася. Під завалами знайшли 12 загиблих і через майже дві доби пошуково-рятувальну операцію в місті завершили.
Також ми писали, що Олександр Кубраков провів зустріч із представниками Комітету з європейських справ парламенту Данії. Партнери обговорювали розширення експортних коридорів, зокрема через Дунайський регіон.
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