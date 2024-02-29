Данія не припиняє підтримку розвитку  Одещини

Зустріч з із представниками Комітету з європейських справ парламенту Данії. Фото: Олександр Кубраков

Олександр Кубраков провів зустріч із представниками Комітету з європейських справ парламенту Данії. Партнери обговорювали розширення експортних коридорів, зокрема через Дунайський регіон.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Читайте також:

Допомога від Данії

В ході зустрічі розглядалась можливість поновлення будівництва багатоцільових суден для ВМС та пошуково-рятувальної служби, що було призупинене від початку повномасштабної війни.

Окрім цього, також продовжується розробка ряду інших спільних розробок. Зокрема, йшлося про проєкт з з відновлення Миколаївщини. Як відомо, навесні минулого року Данія взяла патронат над регіоном та виділила 100 мільйонів доларів.

"З того часу частину проєктів вже реалізовано, частина — успішно просувається. Це зразкова співпраця держави, партнерів та місцевого самоврядування. Данія один із наших найбільш відданих партнерів у процесах відбудови — цінуємо цю співпрацю", — сказав на зустрічі з представниками парламенту Данії Олександр Кубраков.

Плани щодо розвитку експорту

За словами міністра, головна мета насьогодні — вийти на стабільні показники експорту довоєнного рівня.

"Результати останніх місяців вже підтверджують, що це досяжна ціль. У січні, зокрема, завдяки роботі Українського коридору податкові надходження зросли майже на чверть порівняно із запланованими. Це вперше з часів повномасштабного вторгнення", — зазначив політик.

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні відправлять перші судна з контейнерами до Констанци. Також триває робота щодо збільшення обсягів експорту українським морським коридором.

Також ми писали, що у 2023 році Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 мільйонів доларів. За інформацією Олександра Кубракова, кошти вже використані на закупівлю техніки, медичного обладнання, автобусів, а також на аварійно-відновлювальні роботи та будівництво укриттів.