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Україна планує відновити роботу морських контейнерних терміналів — подробиці

26 лютого 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Україна планує відновити роботу морських контейнерних терміналів — подробиці
В українському порті завантажується судно. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Найближчим часом в Україні відправлять перші судна з контейнерами до Констанци. Також триває робота щодо збільшення обсягів експорту українським морським коридором.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Запуск контейнерних перевезень

Міністр зазначив, що в найближчих планах України —  відновлення роботи контейнерних терміналів у портах Великої Одеси.

"Якнайшвидше перейдемо до експорту-імпорту за допомогою контейнерів і контейнерних терміналів, які знову запрацюють на Чорному морі", — написав міністр.

Україна готує запуск контейнерних перевезень Дунаєм до портів румунських портів Галац і Констанца та до німецького Регенсбурга. Українське Дунайське пароплавство вже направило пропозиції найбільшим автомобільним перевізникам. 

Розвиток міжнародних КПП 

Олександр Кубраков також зазначив, що триває робота зі збільшення спроможності автомобільних пунктів пропуску з Молдовою та Румунією.

Наразі завершується підготовка КПП "Рені" задля того, аби вже в березні запустити спільний контроль з Молдовою.

Щодо румунських КПП, триває обговорення про пропуск транспорту з вантажем через "Красноїльск" та запуск порожніх через "Дяківці". Також Україна планує збільшення пропускної спроможності "Порубне", "Дякове" та "Орлівки".  

Нагадаємо, робота українського коридору не припиняється, обсяг експорту з портів Великої Одеси майже досяг довоєнного рівня. Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту. 

Також ми писали, що станом на ранок 26 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік молдовського кордону, також рух ускладнено на виїзді з обласного центру, проте це несуттєво вплине за загальний час подорожі. На півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений та триватиме 4 години.

Олександр Кубраков
Одеса
Молдова
кордон
КПП
Чорне море
Румунія
Дунай
експорт зерна
Новини Одеси
експорт
закордон

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