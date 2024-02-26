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Украина планирует возобновить работу морских контейнерных терминалов — подробности

26 февраля 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Украина планирует возобновить работу морских контейнерных терминалов — подробности
В украинском порту загружается судно. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ближайшее время в Украину отправят первые суда с контейнерами в Констанцу. Также идет работа по увеличению объемов экспорта украинским морским коридором.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Запуск контейнерных перевозок

Министр отметил, что в ближайших планах Украины возобновление работы контейнерных терминалов в портах Большой Одессы.

"Скорее всего перейдем к экспорту-импорту с помощью контейнеров и контейнерных терминалов, которые снова заработают на Черном море" , — написал министр.

Украина готовит запуск контейнерных перевозок по Дунаю в порты румынских портов Галац и Констанца и в немецкий Регенсбург. Украинское Дунайское пароходство уже направило предложения крупнейшим автомобильным перевозчикам.

Развитие международных КПП

Александр Кубраков также отметил, что продолжается работа по увеличению возможности автомобильных пунктов пропуска с Молдовой и Румынией.

В настоящее время завершается подготовка КПП "Рени" для того, чтобы уже в марте запустить совместный контроль с Молдовой.

Относительно румынских КПП, идет обсуждение о пропуске транспорта с грузом через "Красноильск" и запуске пустых через "Дяковцы". Также Украина планирует увеличение пропускной способности "Порубное", "Дьяково" и "Орловки".

Напомним, работа украинского коридора не прекращается, объем экспорта из портов Большой Одессы почти достиг довоенного уровня. Украинский коридор и порты Дуная сегодня обеспечивают более 90% агроэкспорта.

Также мы писали, что по состоянию на утро 26 февраля на международной трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки в сторону молдавской границы, также движение затруднено на выезде из областного центра, однако это несущественно повлияет за общее время поездки. На юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен и продлится 4 часа.

Александр Кубраков
Одесса
Молдова
граница
КПП
Черное море
Румыния
Дунай
экспорт зерна
Новости Одессы
экспорт
заграница

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