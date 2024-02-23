Більшість аграрної продукції експортується через порти Великої Одеси

Судно на завантаженні в порті Великої Одеси. Фото: Новини.LIVE

Робота українського коридору не припиняється, обсяг експорту з портів Великої Одеси майже досяг довоєнного рівня. Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення України.

Скільки експортували

З серпня минулого року українським коридором та річкою Дунай експортовано понад 30 млн тонн агропродукції. Це понад 90% від загального агроекспорту України.

З портів Великої Одеси за сім місяців роботи 854 суден експортували 26 мільйона тонн вантажів. З них 18 мільйонів тонн української продукції надійшли до 42 країн.

Плани щодо майбутнього експорту

Через блокування кордонів з Польщею, в УДП вже готують баржеві каравани, які щомісяця можуть перевозити обсяги понад дві тисячі вантажівок. Також порти Одеса, Чорноморськ та Південний очікують на захід ще 111 суден, які після завантаження експортують 3,3 мільйонів тонн вантажів.

Нагадаємо, що станом на 23 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають десятки суден. Відомо, що в порту Одеси стоять 15 суден, ще 21 — у Чорноморську та 8 — у Південному.

Додамо, українські порти, які працюють у Чорноморських гуманітарних коридорах, збільшують кількість експорту металургійної продукції. Лише за січень з Великої Одеси вийшло понад 3 мільйони тонн залізної руди.