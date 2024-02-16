Україна може збільшили експорт металургії через порти Великої Одеси

Контейнеровоз експортує продукцію. Фото: GMK Center

Українські порти, які працюють у Чорноморських гуманітарних коридорах, збільшують кількість експорту металургійної продукції. Лише за січень з Великої Одеси вийшло понад 3 мільйони тонн залізної руди.

Про це пише GMK Center.

"Наразі українські морські порти завантажені не на повну потужність і здатні збільшити експортну перевалку, ключовими проблемами залишається безпека і збільшення пропускної здатності залізничної інфраструктури. Також важливим є розширення використання механізму страхування вантажоперевезень морським коридором", — йдеться у повідомленні.

Робота Чорноморського коридору

Від початку року експорт залізної руди морем в Україні збільшився. У січні цей показник перевищив 3 мільйони тонн, що на 90% більше за попередні місяці. Ця перевалка принесла державі 3,4 млрд доларів, що на 6,9% більше, ніж у грудні 2023 року.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 16 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають понад двадцять суден. Більшою мірою здійснюється експорт агропродукції, невелику частину становить металургія.

Також ми писали, що від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.