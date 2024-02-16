Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Україна може збільшили експорт металургії через порти Великої Одеси arrow

Україна може збільшили експорт металургії через порти Великої Одеси

16 лютого 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна може збільшили експорт металургії через порти Великої Одеси
Контейнеровоз експортує продукцію. Фото: GMK Center
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Українські порти, які працюють у Чорноморських гуманітарних коридорах, збільшують кількість експорту металургійної продукції. Лише за січень з Великої Одеси вийшло понад 3 мільйони тонн залізної руди. 

Про це пише GMK Center.

"Наразі українські морські порти завантажені не на повну потужність і здатні збільшити експортну перевалку, ключовими проблемами залишається безпека і збільшення пропускної здатності залізничної інфраструктури. Також важливим є розширення використання механізму страхування вантажоперевезень морським коридором", — йдеться у повідомленні.

Робота Чорноморського коридору

Від початку року експорт залізної руди морем в Україні збільшився. У січні цей показник перевищив 3 мільйони тонн, що на 90% більше за попередні місяці. Ця перевалка принесла державі 3,4 млрд доларів, що на 6,9% більше, ніж у грудні 2023 року. 

Нагадаємо, станом на сьогодні, 16 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають понад двадцять суден. Більшою мірою здійснюється експорт агропродукції, невелику частину становить металургія.

Також ми писали, що від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
економіка
експорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі