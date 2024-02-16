Украина может увеличить экспорт металлургии через порты Большой Одессы

Контейнеровоз экспортирует продукцию. Фото: GMK Center

Украинские порты, работающие в Черноморских гуманитарных коридорах, увеличивают количество экспорта металлургической продукции. Только за январь из Большой Одессы вышло более 3 миллионов тонн железной руды.

Об этом пишет GMK Center.

"В настоящее время украинские морские порты загружены не на полную мощность и способны увеличить экспортную перевалку, ключевыми проблемами остается безопасность и увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Также важно расширение использования механизма страхования грузоперевозок морским коридором", — говорится в сообщении.

Работа Черноморского коридора

С начала года экспорт железной руды морем в Украину увеличился. В январе этот показатель превысил 3 миллиона тонн, что на 90% больше предыдущих месяцев. Эта перевалка принесла государству 3,4 млрд долларов, что на 6,9% больше, чем в декабре 2023 года.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 16 февраля, в портах Большой Одессы на погрузке находятся более двадцати судов. В большей степени осуществляется экспорт агропродукции, небольшую часть составляет металлургия.

Также мы писали, что с начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.