Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украина может увеличить экспорт металлургии через порты Большой Одессы arrow

Украина может увеличить экспорт металлургии через порты Большой Одессы

16 февраля 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина может увеличить экспорт металлургии через порты Большой Одессы
Контейнеровоз экспортирует продукцию. Фото: GMK Center
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинские порты, работающие в Черноморских гуманитарных коридорах, увеличивают количество экспорта металлургической продукции. Только за январь из Большой Одессы вышло более 3 миллионов тонн железной руды.

Об этом пишет GMK Center.

"В настоящее время украинские морские порты загружены не на полную мощность и способны увеличить экспортную перевалку, ключевыми проблемами остается безопасность и увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Также важно расширение использования механизма страхования грузоперевозок морским коридором", — говорится в сообщении.

Работа Черноморского коридора

С начала года экспорт железной руды морем в Украину увеличился. В январе этот показатель превысил 3 миллиона тонн, что на 90% больше предыдущих месяцев. Эта перевалка принесла государству 3,4 млрд долларов, что на 6,9% больше, чем в декабре 2023 года.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 16 февраля, в портах Большой Одессы на погрузке находятся более двадцати судов. В большей степени осуществляется экспорт агропродукции, небольшую часть составляет металлургия.

Также мы писали, что с начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.

Одесса
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
экономика
экспорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме