У портах Великої Одеси не зупиняється робота — що відомо про експорт

Балкер FULMAR S. Фото: Александр Кубраков

Станом на сьогодні, 16 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають більше двадцяти суден. Більшою мірою здійснюється експорт агропродукції, невелику частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 14 суден, ще 24 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Відомо, що на завантаженні є два хімічні танкери. Крім того, ще 9 суден прямують на вихід з портів, у напрямку на вхід до портів вони не спостерігаються.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, що від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

Також ми писали, що українським зерновим коридором у Чорному морі рухається перший торговий балкер, який транспортує гуманітарний вантаж. Судно доставить до Нігерії 25 тисяч тонн пшениці, яка вийшла з портів Великої Одеси.

Додамо, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації