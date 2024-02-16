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В портах Большой Одессы не останавливается работа — что известно об экспорте

16 февраля 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В портах Большой Одессы не останавливается работа — что известно об экспорте
Балкер FULMAR S. Фото: Александр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 16 февраля, в портах Большой Одессы на погрузке находятся более двадцати судов. В большей степени осуществляется экспорт агропродукции, небольшую часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 14 судов, еще 24 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Известно, что на загрузке есть два химических танкера. Кроме того, еще 9 судов направляются на выход из портов, в направлении входа в порты они не наблюдаются.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что с начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.

Также мы писали, что по украинскому зерновому коридору в Черном море движется первый торговый балкер, транспортирующий гуманитарный груз. Судно доставит в Нигерию 25 тысяч тонн пшеницы, вышедшей из портов Большой Одессы.

Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

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