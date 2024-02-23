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У порту Чорноморська завантажується 21 судно — що відомо про експорт

23 лютого 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У порту Чорноморська завантажується 21 судно — що відомо про експорт
Судно на завантаженні в Одеському порті. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 23 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 15 суден, ще 21 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є два хімічні танкери. Крім того, ще 9 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 2.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, що  Україна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів в інші держави. Тільки за січень 2024 року Україна експортувала 6,7 млн тонн аграрної продукції морем та Дунаєм.

Також ми писали, що українські порти, які працюють у Чорноморських гуманітарних коридорах, збільшують кількість експорту металургійної продукції. Лише за січень з Великої Одеси вийшло понад 3 мільйони тонн залізної руди.

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