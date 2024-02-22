Триває підготовка альтернативних маршрутів українського експорту — Кубраков

Контейнеровоз споряджають продукцією. Фото: GMK Center

Через блокування українсько-польського кордону виникли певні проблеми з сухопутним експортом української продукції. Наразі Україна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів в інші держави.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в етері національного телемарафону "Єдині новини".

Експорт сухопутними кордонами

За словами міністра, експорт української продукції через Польщу становив 370 тисяч тонн — це всього 5% від загальної кількості. Сьогодні стоїть завдання збільшення перевезень через одеський регіон та вже розробляються відповідні шляхи.

"Ми незабаром будемо доставляти через Дунай баржами контейнери до румунського порту у Констанці. У найближчі дні таким маршрутом відправляться перші два судна. Очікуємо, таким чином ми зможемо доставляти продукцію наших виробників до берегів Німеччини та Австрії, оминаючи Польщу", — зазначив Олександр Кубраков.

Робота Чорноморського коридору

За словами міністра інфраструктури України, Чорне море залишається найголовнішим каналом експорту. Україна планує і надалі розвивати і використовувати чорноморський коридор. Тільки за січень 2024 року Україна експортувала 6,7 млн тонн аграрної продукції морем та Дунаєм.

Нагадаємо, польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Також ми писали, що українські порти, які працюють у Чорноморських гуманітарних коридорах, збільшують кількість експорту металургійної продукції. Лише за січень з Великої Одеси вийшло понад 3 мільйони тонн залізної руди.