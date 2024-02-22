Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Триває підготовка альтернативних маршрутів українського експорту — Кубраков arrow

Триває підготовка альтернативних маршрутів українського експорту — Кубраков

22 лютого 2024 14:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Триває підготовка альтернативних маршрутів українського експорту — Кубраков
Контейнеровоз споряджають продукцією. Фото: GMK Center
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Через блокування українсько-польського кордону виникли певні проблеми з сухопутним експортом української продукції. Наразі Україна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів в інші держави.

Про це повідомив міністр інфраструктури України  Олександр Кубраков в етері національного телемарафону "Єдині новини".

Експорт сухопутними кордонами

За словами міністра, експорт української продукції через Польщу становив 370 тисяч тонн — це всього 5% від загальної кількості. Сьогодні стоїть завдання збільшення перевезень через одеський регіон та вже розробляються відповідні шляхи. 

"Ми незабаром  будемо доставляти через Дунай баржами контейнери до румунського порту у Констанці. У найближчі дні таким маршрутом відправляться перші два судна. Очікуємо, таким чином ми зможемо доставляти продукцію наших виробників до берегів Німеччини та Австрії, оминаючи Польщу", — зазначив Олександр Кубраков.

Робота Чорноморського коридору

За словами міністра інфраструктури України, Чорне море залишається найголовнішим каналом експорту. Україна планує і надалі розвивати і використовувати чорноморський коридор. Тільки за січень 2024 року Україна експортувала 6,7 млн тонн аграрної продукції морем та Дунаєм.

Нагадаємо, польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Також ми писали, що українські порти, які працюють у Чорноморських гуманітарних коридорах, збільшують кількість експорту металургійної продукції. Лише за січень з Великої Одеси вийшло понад 3 мільйони тонн залізної руди.

Польща
Одеса
Чорне море
корабель
Румунія
Дунай
Одеський порт
експорт зерна
експорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі