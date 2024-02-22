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Продолжается подготовка альтернативных маршрутов украинского экспорта — Кубраков

22 февраля 2024 14:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Продолжается подготовка альтернативных маршрутов украинского экспорта — Кубраков
Контейнеровоз снаряжают продукцией. Фото: GMK Center
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Из-за блокирования украинско-польской границы возникли проблемы с сухопутным экспортом украинской продукции. В настоящее время Украина разрабатывает альтернативные маршруты для продолжения снабжения украинских товаров в другие государства.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Экспорт сухопутными границами

По словам министра, экспорт украинской продукции через Польшу составил 370 тысяч тонн — это всего 5% от общего количества. Сегодня стоит задача увеличения перевозок через одесский регион и разрабатываются соответствующие пути.

"Мы вскоре будем доставлять через Дунай баржами контейнеры в румынский порт в Констанце. В ближайшие дни по такому маршруту отправятся первые два судна. Ожидаем, что таким образом мы сможем доставлять продукцию наших производителей к берегам Германии и Австрии, минуя Польшу", — отметил Александр Кубраков.

Работа Черноморского коридора

По словам Министра инфраструктуры Украины, Черное море остается самым главным каналом экспорта. Украина планирует и дальше развивать и использовать черноморский коридор. Только за январь 2024 года Украина экспортировала 6,7 млн тонн аграрной продукции морем и Дунаем.

Напомним, польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Также мы писали, что украинские порты, работающие в Черноморских гуманитарных коридорах увеличивают количество экспорта металлургической продукции. Только за январь из Большой Одессы вышло более 3 млн тонн железной руды.

Польша
Одесса
Черное море
корабль
Румыния
Дунай
Одесский порт
экспорт зерна
экспорт

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