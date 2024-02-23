В порту Черноморска загружается 21 судно — что известно об экспорте

Судно на погрузке в Одесском порту. Фото: Новини.LIVE

На сегодня, 23 февраля, в портах Большой Одессы на загрузке находятся десятки судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 15 судов, еще 21 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть два химических танкера. Кроме того, еще 9 судов направляются на выход из портов, а на вход — 2.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что Украина разрабатывает альтернативные маршруты для продолжения поставок украинских товаров в другие государства. Только за январь 2024 года Украина экспортировала 6,7 млн. тонн аграрной продукции морем и Дунаем.

Также мы писали, что украинские порты, работающие в Черноморских гуманитарных коридорах увеличивают количество экспорта металлургической продукции. Только за январь из Большой Одессы вышло более 3 миллионов тонн железной руды.