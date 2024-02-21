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В портах Великої Одеси збільшилась кількість суден — що відомо про експорт

21 лютого 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В портах Великої Одеси збільшилась кількість суден — що відомо про експорт
Балкер SEA DOVE. Фото: MarineTraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 21 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі на завантаженні у портах перебувають понад десятки суден з агропродукцією, також значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 18 суден, ще 22 — у Чорноморську та 6 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є два хімічні танкери. Крім того, ще 9 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 3.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, що Українські порти, які працюють у Чорноморських гуманітарних коридорах, збільшують кількість експорту металургійної продукції. Лише за січень з Великої Одеси вийшло понад 3 мільйони тонн залізної руди. 

Також ми писали, що від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

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