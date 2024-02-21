В портах Большой Одессы увеличилось количество судов — что известно об экспорте

БАЛКЕР SEA DOVE. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 21 февраля, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. В настоящее время на погрузке в портах находятся более десятка судов с агропродукцией, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 18 судов, еще 22 — в Черноморске и 6 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть два химических танкера. Кроме того, еще 9 судов направляются на выход из портов, а на вход – 3.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что Украинские порты, работающие в Черноморских гуманитарных коридорах, увеличивают количество экспорта металлургической продукции. Только за январь из Большой Одессы вышло более 3 миллионов тонн железной руды.

Также мы писали, что с самого начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.