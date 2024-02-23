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Большинство аграрной продукции экспортируется через порты Большой Одессы

23 февраля 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Большинство аграрной продукции экспортируется через порты Большой Одессы
Судно на погрузке в порту Большой Одессы. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Работа украинского коридора не прекращается, объем экспорта из портов Большой Одессы почти достиг довоенного уровня. Украинский коридор и порты Дуная сегодня обеспечивают более 90% агроэкспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины.

Сколько экспортировали

С августа прошлого года украинским коридором и рекой Дунай экспортировано более 30 млн. тонн агропродукции. Это более 90% общего агроэкспорта Украины.

Из портов Большой Одессы за семь месяцев работы 854 судов экспортировали 26 миллионов тонн грузов. Из них 18 миллионов тонн украинской продукции поступило в 42 страны.

Планы по будущему экспорту

Из-за блокирования границ с Польшей, в УДП уже готовят баржевые караваны, которые ежемесячно могут перевозить объемы более двух тысяч грузовиков. Также порты Одесса, Черноморск и Южный ожидают запада еще 111 судов, которые после загрузки экспортируют 3,3 миллиона тонн грузов.

Напомним, что по состоянию на 23 февраля, в портах Большой Одессы на погрузке находятся десятки судов. Известно, что в порту Одессы стоят 15 судов, еще 21 в Черноморске и 8 в Южном.

Добавим, что украинские порты, работающие в Черноморских гуманитарных коридорах, увеличивают количество экспорта металлургической продукции. Только за январь из Большой Одессы вышло более 3 миллионов тонн железной руды.

Александр Кубраков
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