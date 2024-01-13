Данія допомагає відбудувати Миколаїв — скільки уже виділили грошей

Віталій Кім та Олександр Сенкевич. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Данський уряд виділив понад 21 мільйон доларів на відновлення Миколаєва в рамках чергового пакета допомоги. Відомо, що реалізація запланованих проєктів розпочнеться найближчими тижнями.

Про це у соцмережі Фейсбук повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Читайте також:

"Перелік проєктів затвердили у Києві разом із Деном Йоргенсеном, Міністром співробітництва та розвитку глобальної кліматичної політики Данії, під час 4 засідання спеціального Наглядового комітету. Це наступний крок у нашій співпраці для відбудови міста та регіону, над яким Данія взяла патронат минулого року", — написав міністр.

За його інформацією новий пакет допомоги складається з проєктів, які охоплюють сільське господарство, соціальну інфраструктуру, гуманітарне розмінування та інші напрямки.

Додамо, що у 2023 році Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 мільйонів доларів. За інформацією Олександра Кубракова, кошти вже використані на закупівлю техніки, медичного обладнання, автобусів, а також на аварійно-відновлювальні роботи та будівництво укриттів. Також відомо, що до програми увійшли:

процес відновлення мікрорайонів,

укладення угод із малими та середніми підприємствами,

ініціативи з підтримки соціальної інфраструктури,

забезпечення водопостачанням.

Допомога бізнесу

У рамках програми понад 15 бізнесам надана фінансова підтримка у максимальній сумі до 10 тисяч доларів. Крім того, Данія також заснувала офіс посольства в Миколаєві, щоб сприяти взаємодії та координації зацікавлених сторін на місцевому та регіональному рівнях.

Нагадаємо, у Миколаївській області протягом року виявили 65 авіабомб, які не здетонували. Всього у регіоні залишається вибухонебезпечними 754 тис. га, з яких 288 тис. га — землі сільськогосподарського призначення.