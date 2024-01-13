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Данія допомагає відбудувати Миколаїв — скільки уже виділили грошей

13 січня 2024 19:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Данія допомагає відбудувати Миколаїв — скільки уже виділили грошей
Віталій Кім та Олександр Сенкевич. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Данський уряд виділив понад 21 мільйон доларів на відновлення Миколаєва в рамках чергового пакета допомоги. Відомо, що реалізація запланованих проєктів розпочнеться найближчими тижнями.

Про це у соцмережі Фейсбук повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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"Перелік проєктів затвердили у Києві разом із Деном Йоргенсеном, Міністром співробітництва та розвитку глобальної кліматичної політики Данії, під час 4 засідання спеціального Наглядового комітету. Це наступний крок у нашій співпраці для відбудови міста та регіону, над яким Данія взяла патронат минулого року", — написав міністр.

За його інформацією новий пакет допомоги складається з проєктів, які охоплюють сільське господарство, соціальну інфраструктуру, гуманітарне розмінування та інші напрямки. 

Додамо, що у 2023 році Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 мільйонів доларів. За інформацією Олександра Кубракова, кошти вже використані на закупівлю техніки, медичного обладнання, автобусів, а також на аварійно-відновлювальні роботи та будівництво укриттів. Також відомо, що до програми увійшли: 

  • процес відновлення мікрорайонів, 
  • укладення угод із малими та середніми підприємствами,
  • ініціативи з підтримки соціальної інфраструктури, 
  • забезпечення водопостачанням.

Допомога бізнесу

У  рамках програми понад 15 бізнесам надана фінансова підтримка у максимальній сумі до 10 тисяч доларів. Крім того, Данія також заснувала офіс посольства в Миколаєві, щоб сприяти взаємодії та координації зацікавлених сторін на місцевому та регіональному рівнях.

Нагадаємо, у Миколаївській області протягом року виявили 65 авіабомб, які не здетонували. Всього у регіоні залишається вибухонебезпечними 754 тис. га, з яких 288 тис. га — землі сільськогосподарського призначення.

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