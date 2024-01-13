Данія допомагає відбудувати Миколаїв — скільки уже виділили грошей
Данський уряд виділив понад 21 мільйон доларів на відновлення Миколаєва в рамках чергового пакета допомоги. Відомо, що реалізація запланованих проєктів розпочнеться найближчими тижнями.
Про це у соцмережі Фейсбук повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Перелік проєктів затвердили у Києві разом із Деном Йоргенсеном, Міністром співробітництва та розвитку глобальної кліматичної політики Данії, під час 4 засідання спеціального Наглядового комітету. Це наступний крок у нашій співпраці для відбудови міста та регіону, над яким Данія взяла патронат минулого року", — написав міністр.
За його інформацією новий пакет допомоги складається з проєктів, які охоплюють сільське господарство, соціальну інфраструктуру, гуманітарне розмінування та інші напрямки.
Додамо, що у 2023 році Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 мільйонів доларів. За інформацією Олександра Кубракова, кошти вже використані на закупівлю техніки, медичного обладнання, автобусів, а також на аварійно-відновлювальні роботи та будівництво укриттів. Також відомо, що до програми увійшли:
- процес відновлення мікрорайонів,
- укладення угод із малими та середніми підприємствами,
- ініціативи з підтримки соціальної інфраструктури,
- забезпечення водопостачанням.
Допомога бізнесу
У рамках програми понад 15 бізнесам надана фінансова підтримка у максимальній сумі до 10 тисяч доларів. Крім того, Данія також заснувала офіс посольства в Миколаєві, щоб сприяти взаємодії та координації зацікавлених сторін на місцевому та регіональному рівнях.
Нагадаємо, у Миколаївській області протягом року виявили 65 авіабомб, які не здетонували. Всього у регіоні залишається вибухонебезпечними 754 тис. га, з яких 288 тис. га — землі сільськогосподарського призначення.
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