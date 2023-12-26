Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Миколаївщина на 30% залишається замінованою, — Кім arrow

Миколаївщина на 30% залишається замінованою, — Кім

26 грудня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Миколаївщина на 30% залишається замінованою, — Кім
Сапери шукають міни у полі. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області протягом року виявили 65 авіабомб, які не здетонували. Всього у регіоні залишається вибухонебезпечними 754 тис. га, з яких 288 тис. га — землі сільськогосподарського призначення.

Про це під час підсумкової пресконференції розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

Читайте також:

За його словами, наразі обстежено на предмет наявності вибухонебезпечних предметів  112 тис. га, 379 км автошляхів, 25 га акваторії, 1062 км ліній електропередач, 74 км газопроводів, 633 об'єкти критичної інфраструктури, 566 км залізничних шляхів, 481 км зрошувальних каналів і 685 домогосподарств.

Крім того, протягом року надзвичайники знайшли і знешкодили 40 тис. вибухонебезпечних предметів, включаючи 64 авіабомби.

"65-ту знайшли вчора у Березанському лимані, де її не мало бути взагалі. Звідки і як вона припливла, ще треба розібратися", — уточнив Кім.

Нагадаємо, у Миколаївській області одним зі стратегічних завдань є відродження суднобудівництва у регіоні. В ОВА планують відновити повноцінну роботу заводів найближчі 5 років.

Також ми писали, що мешканцям Миколаєва почали виплачувати кошти на ремонт пошкодженого житла. Загалом у місті було подано 1 791 заяву, з яких опрацювали майже тисячу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ - 80x80

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі