Миколаївщина на 30% залишається замінованою, — Кім

Сапери шукають міни у полі. Фото: ДСНС

У Миколаївській області протягом року виявили 65 авіабомб, які не здетонували. Всього у регіоні залишається вибухонебезпечними 754 тис. га, з яких 288 тис. га — землі сільськогосподарського призначення.

Про це під час підсумкової пресконференції розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За його словами, наразі обстежено на предмет наявності вибухонебезпечних предметів 112 тис. га, 379 км автошляхів, 25 га акваторії, 1062 км ліній електропередач, 74 км газопроводів, 633 об'єкти критичної інфраструктури, 566 км залізничних шляхів, 481 км зрошувальних каналів і 685 домогосподарств.

Крім того, протягом року надзвичайники знайшли і знешкодили 40 тис. вибухонебезпечних предметів, включаючи 64 авіабомби.

"65-ту знайшли вчора у Березанському лимані, де її не мало бути взагалі. Звідки і як вона припливла, ще треба розібратися", — уточнив Кім.

Нагадаємо, у Миколаївській області одним зі стратегічних завдань є відродження суднобудівництва у регіоні. В ОВА планують відновити повноцінну роботу заводів найближчі 5 років.

Також ми писали, що мешканцям Миколаєва почали виплачувати кошти на ремонт пошкодженого житла. Загалом у місті було подано 1 791 заяву, з яких опрацювали майже тисячу.