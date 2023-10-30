Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Миколаєві почали виплачувати компенсацію за пошкоджене житло arrow

У Миколаєві почали виплачувати компенсацію за пошкоджене житло

30 жовтня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Миколаєві почали виплачувати компенсацію за пошкоджене житло
Жінка стоїть на руїнах будинку. Фото: Reurters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Мешканцям Миколаєва почали виплачувати кошти на ремонт пошкодженого житла. Всього у місті було подано 1 791 заяву, з яких опрацювали майже тисячу. 

Про це на пресбрифінгу повідомив перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов. 

Читайте також:

Наразі відомо, що міська влада задовольнила виплати на 512 заяв, загальна сума яких становить 18,8 мільйона гривень. На картки миколаївцям вже надійшло 8,2 мільйона.

Причини отримання відмови

У департаменті ЖКГ зазначають, що наразі відмову у компенсації отримали 450 осіб. Одна з причин — наявність у будинку пошкоджених місць загального користування. Втім, за словами посадовця, мешканці можуть повторно подати заяви після проведення ремонтних робіт та відновлення всіх пошкоджених місць.

"Понад два десятки мешканців будинку по вулиці Адміральській, 36 зараз можуть знову подати заяви та отримати компенсації. Така ж ситуація у жителів будинку по вулиці Космонавтів, де буде запускатися ремонт, і люди матимуть можливість направити документи для відшкодування", — зауважив представник департаменту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок російської агресії. Відтепер громадяни можуть претендувати на виплати у разі, якщо зробили ремонт за власний бюджет.

Також ми писали, що в Україні вже згенеровано 300 житлових сертифікатів для людей, які втратили житло внаслідок дій російських окупантів. Крім того, держава виділила понад два мільярди гривень для осіб, в яких постраждала оселя, яку треба відремонтувати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі