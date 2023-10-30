У Миколаєві почали виплачувати компенсацію за пошкоджене житло

Жінка стоїть на руїнах будинку. Фото: Reurters

Мешканцям Миколаєва почали виплачувати кошти на ремонт пошкодженого житла. Всього у місті було подано 1 791 заяву, з яких опрацювали майже тисячу.

Про це на пресбрифінгу повідомив перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов.

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Наразі відомо, що міська влада задовольнила виплати на 512 заяв, загальна сума яких становить 18,8 мільйона гривень. На картки миколаївцям вже надійшло 8,2 мільйона.

Причини отримання відмови

У департаменті ЖКГ зазначають, що наразі відмову у компенсації отримали 450 осіб. Одна з причин — наявність у будинку пошкоджених місць загального користування. Втім, за словами посадовця, мешканці можуть повторно подати заяви після проведення ремонтних робіт та відновлення всіх пошкоджених місць.

"Понад два десятки мешканців будинку по вулиці Адміральській, 36 зараз можуть знову подати заяви та отримати компенсації. Така ж ситуація у жителів будинку по вулиці Космонавтів, де буде запускатися ремонт, і люди матимуть можливість направити документи для відшкодування", — зауважив представник департаменту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок російської агресії. Відтепер громадяни можуть претендувати на виплати у разі, якщо зробили ремонт за власний бюджет.

Також ми писали, що в Україні вже згенеровано 300 житлових сертифікатів для людей, які втратили житло внаслідок дій російських окупантів. Крім того, держава виділила понад два мільярди гривень для осіб, в яких постраждала оселя, яку треба відремонтувати.