В Николаеве начали выплачивать компенсацию за поврежденное жилье
Жителям Николаева начали выплачивать деньги на ремонт поврежденного жилья. Всего в городе было подано 1791 заявление, из которых обработали почти тысячу.
Об этом на пресс-брифинге сообщил первый заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов.
Известно, что городские власти удовлетворили выплаты на 512 заявлений, общая сумма которых составляет 18,8 миллиона гривен. На карточки николаевцам уже поступило 8,2 миллиона.
Причины получения отказа
В департаменте ЖКХ отмечают, что отказ в компенсации получили 450 человек. Одна из причин — наличие в доме поврежденных мест общего пользования. Впрочем, по словам должностного лица, жители могут повторно подать заявления после проведения ремонтных работ и восстановления всех поврежденных мест.
"Свыше двух десятков жильцов дома по улице Адмиральской, 36 сейчас могут снова подать заявления и получить компенсации. Такая же ситуация у жителей дома по улице Космонавтов, где будет запускаться ремонт, и люди смогут направить документы для возмещения", — отметил представитель департамента.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии. Теперь граждане могут претендовать на выплаты в случае, если сделали ремонт за собственный бюджет.
Также мы писали, что в Украине уже сгенерировано 300 жилищных сертификатов для людей, потерявших жилье в результате действий российских оккупантов. Кроме того, государство выделило более двух миллиардов гривен для лиц, в которых пострадал дом, который нужно отремонтировать.
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