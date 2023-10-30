В Николаеве начали выплачивать компенсацию за поврежденное жилье

Женщина стоит на развалинах дома. Фото: Reurters

Жителям Николаева начали выплачивать деньги на ремонт поврежденного жилья. Всего в городе было подано 1791 заявление, из которых обработали почти тысячу.

Об этом на пресс-брифинге сообщил первый заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов.

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Известно, что городские власти удовлетворили выплаты на 512 заявлений, общая сумма которых составляет 18,8 миллиона гривен. На карточки николаевцам уже поступило 8,2 миллиона.

Причины получения отказа

В департаменте ЖКХ отмечают, что отказ в компенсации получили 450 человек. Одна из причин — наличие в доме поврежденных мест общего пользования. Впрочем, по словам должностного лица, жители могут повторно подать заявления после проведения ремонтных работ и восстановления всех поврежденных мест.

"Свыше двух десятков жильцов дома по улице Адмиральской, 36 сейчас могут снова подать заявления и получить компенсации. Такая же ситуация у жителей дома по улице Космонавтов, где будет запускаться ремонт, и люди смогут направить документы для возмещения", — отметил представитель департамента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии. Теперь граждане могут претендовать на выплаты в случае, если сделали ремонт за собственный бюджет.

Также мы писали, что в Украине уже сгенерировано 300 жилищных сертификатов для людей, потерявших жилье в результате действий российских оккупантов. Кроме того, государство выделило более двух миллиардов гривен для лиц, в которых пострадал дом, который нужно отремонтировать.