Шпигував за місцями розташування ЗСУ — у Миколаєві затримали експоліцейського

Поліцейське посвідчення зрадника. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрили ворожого агента, який шпигував за Силами оборони на півдні України. Ним виявився колишній правоохоронець, який слідкував за місцями базування військових в Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі співпраці з ворогом

Мешканець Миколаєва працював на російські спецслужби. З 2016 по 2020 роки він перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до РФ, де його залучила до співпраці російська спецслужба.

На початку повномасштабного вторгнення він отримав завдання повернутися на материкову Україну та влаштуватися в один із підрозділів Національної поліції.

Перебуваючи на посаді, держзрадник здійснював підривну діяльність проти України. Встановлено, що агент ФСБ передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки. Після цього його звільнили зі служби у поліції.

Зв'язок з ворогом чоловік підтримував через блогера Сергія Лебедєва (більш відомий під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

Яке покарання загрожує

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали інформатора російських спецслужб, який передавав дані про розміщення ЗСУ на півдні. Зокрема, зрадник шпигував за аеродромами.