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Шпионил по местам расположения ВСУ — в Николаеве задержали экс-полицейского

23 ноября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Шпионил по местам расположения ВСУ — в Николаеве задержали экс-полицейского
Полицейское удостоверение предателя. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачили вражеского агента, который шпионил за Силами обороны на юге Украины. Им оказался бывший полицейский, который следил за местами базирования военных в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали сотрудничества с врагом

Житель Николаева работал на российских спецслужбах. С 2016 по 2020 он находился на территории временно оккупированного Крыма и периодически ездил в РФ, где его привлекла к сотрудничеству российская спецслужба.

В начале полномасштабного вторжения он получил задачу вернуться на материковую Украину и устроиться в одно из подразделений Национальной полиции.

В должности госпредатель осуществлял подрывную деятельность против Украины. Установлено, что агент ФСБ передавал украинским защитникам ложные сведения о путях передвижения вражеской военной техники. После этого его уволили со службы в полиции.

Связь с врагом мужчина поддерживал через блогера Сергея Лебедева (более известный под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ.

Какое наказание грозит

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Николаеве задержан информатор российских спецслужб, который передавал данные о размещении ВСУ на юге. В частности, предатель шпионил за аэродромами.

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