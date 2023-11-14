Шпигував за місцями розташування ЗСУ — у Миколаєві затримали ворожого агента

СБУ затримали ворожого агента. Фото: СБУ

У Миколаєві затримали інформатора російських спецслужб, який передавав дані про розміщення ЗСУ на півдні. Зокрема, зрадник шпигував за аеродромами.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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За інформацією відомства, зловмисник систематично виїжджав до місць розташування ЗСУ для шпигування.

Деталі співпраці з ворогом

На початку повномасштабного вторгнення чоловік виїхав за кордон, де почав підтримувати РФ та був завербований російськими спецслужбами.

Повернувшись в Україну у березні цього року, він намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ. Крім того, він обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав "звіт" до ФСБ у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Зв'язок з ворогом чоловік підтримував через блогера Сергія Лебедєва (більш відомий під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

Яке покарання загрожує

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.