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Шпионил по местам расположения ВСУ — в Николаеве задержали вражеского агента

14 ноября 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Шпионил по местам расположения ВСУ — в Николаеве задержали вражеского агента
СБУ задержали вражеского агента. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаеве задержан информатор российских спецслужб, который передавал данные о размещении ВСУ на юге. В частности, предатель шпионил за аэродромами.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По информации ведомства, злоумышленник систематически выезжал в места расположения ВСУ для шпионства.

Детали сотрудничества с врагом

В начале полномасштабного вторжения мужчина уехал за границу, где начал поддерживать РФ и был завербован российскими спецслужбами.

Вернувшись в Украину в марте этого года, он пытался обнаружить возможные локации военных аэродромов с боевой авиацией ВСУ. Кроме того, он обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты, а затем передавал "отчет" ФСБ в виде текста и фотографий с привязкой к местности.

Связь с врагом мужчина поддерживал через блогера Сергея Лебедева (более известный под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ.

Какое наказание грозит

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

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