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Николаевщина на 30% остается заминированной, — Ким

26 декабря 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Николаевщина на 30% остается заминированной, — Ким
Саперы ищут мины в поле. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области в течение года обнаружили 65 авиабомб, которые не сдетонировали. Всего в регионе остается взрывоопасными 754 тыс. га, из которых 288 тыс. га — земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом во время итоговой пресс-конференции рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, обследовано на предмет наличия взрывоопасных предметов 112 тыс. га, 379 км автодорог, 25 га акватории, 1062 км линий электропередач, 74 км газопроводов, 633 объекта критической инфраструктуры, 566 км железнодорожных путей и 41 685 домохозяйств.

Кроме того, за год чрезвычайники нашли и обезвредили 40 тыс. взрывоопасных предметов, включая 64 авиабомба.

"65 нашли вчера в Березанском лимане, где ее не должно быть вообще. Откуда и как она приплыла, еще нужно разобраться", — уточнил Ким.

Напомним, в Николаевской области одной из стратегических задач является возрождение судостроения в регионе. В ОВА планируют возобновить полноценную работу заводов в ближайшие 5 лет.

Также мы писали, что жителям Николаева начали выплачивать деньги на ремонт поврежденного жилья. Всего в городе было подано 1791 заявление, из которых обработали почти тысячу.

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