Дания помогает отстроить Николаев — сколько уже выделили денег

Виталий Ким и Александр Сенкевич. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Датское правительство выделило более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева в рамках очередного пакета помощи. Известно, что реализация планируемых проектов начнется в ближайшие недели.

Об этом в соцсети Фейсбук сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Перечень проектов утвердили в Киеве вместе с Дэном Йоргенсеном, Министром сотрудничества и развития глобальной климатической политики Дании, во время 4 заседания специального Наблюдательного комитета. Это следующий шаг в нашем сотрудничестве для восстановления города и региона, над которым Дания взяла патронат в прошлом году", — написал министр.

По его информации, новый пакет помощи состоит из проектов, охватывающих сельское хозяйство, социальную инфраструктуру, гуманитарное разминирование и другие направления.

Добавим, что в 2023 году Дания выделила на восстановление Николаевской области более 100 миллионов долларов. По информации Александра Кубракова, средства уже использованы на закупку техники, медицинского оборудования, автобусов, а также аварийно-восстановительные работы и строительство укрытий. Также известно, что в программу вошли:

процесс восстановления микрорайонов,

заключение сделок с малыми и средними предприятиями,

инициативы по поддержке социальной инфраструктуры,

обеспечение водоснабжением.

Помощь бизнесу

В рамках программы более 15 бизнесам предоставлена финансовая поддержка в максимальной сумме до 10 тысяч долларов. Кроме того, Дания также основала офис посольства в Николаеве для содействия взаимодействию и координации заинтересованных сторон на местном и региональном уровнях.

Напомним, в Николаевской области в течение года обнаружили 65 авиабомб, которые не сдетонировали. Всего в регионе остается взрывоопасными 754 тыс. га, из которых 288 тыс. га — земли сельскохозяйственного назначения.